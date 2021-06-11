На Кіровоградщині відбудовують 5 мостів на Дорозі Єдності

На Кіровоградщині в рамках програми Президента «Велике Будівництво» відбудовують п'ять мостів на Дорозі Єдності М-30.

Про це повідомляє Служба автодоріг у Кіровоградській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На автошляху М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка зараз в роботі п'ять об‘єктів. Зокрема, це мости через річку Синюха поблизу Новоархангельська км 597 та неподалік села Обознівка км 714», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на мосту км 717 закінчили демонтаж тротуарних блоків транспортного та перильного огородження, бетонних плит та розпочали влаштування армосітки по лівій стороні споруди. На дорозі М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине км 52 в селі Куколівка влаштовується технічний проїзд для спецтранспорту. Біля села Пантаївки км 24 готують об'їзну дорогу для ремонту шляхопроводу.

Дорожники стверджують, що працюють без перерв і вихідних.

Міжнародна траса М-30 має об'єднати дві траси: М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка та М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине, які проходять Кіровоградщиною. Ця дорога стане найкоротшим маршрутом, який з’єднає схід і захід України.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що цього року буде відремонтовано або збудовано 6 500 км доріг і 150 мостів по всій Україні.