На Київщині збільшили перелік доріг, які оновлять за програмою «Велике будівництво»

На Київщині збільшили до 48-ми кількість доріг, які до кінця 2021 року планують оновити в рамках програми Президента «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«У рамках «Великого будівництва» ми фактично «зшиваємо» область: з’єднуємо села, громади, райони. Загалом плануємо прокласти на Київщині до кінця року 77,7 км нового асфальтного покриття. Паралельно також тривають роботи і над покращенням дорожнього покриття на трасах міжнародних значень, які проходять через Київщину», – розповів голова Київської ОДА Василь Володін.

Наразі область уклала 38 договорів із підрядними організаціями. На 35-ти об’єктах уже розпочались будівельно-монтажні роботи.

По дев’яти проєктам оголошені тендерні процедури. Ще по одному очікується експертний звіт.

На Київщині з початку року вже встигли оновити чотири об’єкти дорожньої інфраструктури. Йдеться про поточний середній ремонт дороги Глибоке-Городище, про капітальні ремонти вулиць Піщана та Шевченка в селі Трушки, а також капітальний ремонт частини вулиці Зарічна в селі Поправка.

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Як повідомляв Укрінформ, на Київщині за програмою "Велике будівництво" впродовж 2021 року планують відремонтувати 9 мостів.