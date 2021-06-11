Керівниця нацпарку «Тузлівські лимани» поскаржилась на поліцію до ДБР

Керівниця національного природного парку «Тузлівські лимани» Ірина Вихристюк звернулась до ДБР із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності деяких співробітників Татарбунарського відділення поліції.

Про це йдеться в заяві про кримінальне правопорушення, яка є в розпорядженні Укрінформу.

"Дії поліцейських, які вчиняють психологічний і навіть фізичний вплив, перешкоджають керівнику та працівникам державної природоохоронної установи виконувати важливий природоохоронний захід, направлений на відновлення та підтримання водно-болотних угідь міжнародного значення - особливо цінних територій, що охороняються державою, є перевищенням їх повноважень..." - йдеться у заяві про кримінальне правопорушення №298/01/229-21.

Зазначається, що поліцейські відділення №2 Білгород-Дністровського РВП перешкоджають керівнику держустанови, яка має статус правоохоронця, виконувати посадові обов'язки, безпідставно втручаються в роботу і блокують виконання завдань, які ставить держава перед установами природно-заповідного фонду - збереження та відновлення Рамсарських угідь".

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Вихристюк уточнила, що усі виконавці природоохоронного заходу з відновлення водообміну діють виключно в межах чинного природоохоронного законодавства та наданих повноважень, згідно з виданим наказом № 13-ОД по нацпарку від 7 квітня 2021 року.

Однак із 2 червня 2021 року поліцейські, відкривши безпідставно провадження щодо "пошкодження територій, взятих під охорону держави", регулярно приїжджають на територію нацпарку, на місце проведення робіт "з метою перевірки та фіксації виконання начебто незаконних робіт".

За словами керівника наукового відділу НПП "Тузлівські лимани", доктора біологічних наук Івана Русєва у Фейсбуці, близько 50 осіб, зокрема, і замічених у браконьєрстві, за підтримки поліції проникли в заповідну зону нацпарку, їздили на джипах і заважали працювати.

У відповідь на це до парку приїхали активісти з метою його охорони. Вони перебували тут усю ніч і збираються захищати парк надалі. На думку Русєва, саме присутність активістів утримала представників поліції від арешту техніки, яка відновлює водообмін між Чорним морем та Тузлівськими лиманами.

У відділі комунікацій ГУ НП в області ситуацію не коментують, обмежившись тим, що "за фактом пошкодження території НПП «Тузлівські лимани» розпочато досудове розслідування".

"До поліції надійшло повідомлення від представника органів місцевого самоврядування про те, що в районі 24-го кілометру піщаного пересипу між лиманом Шагани та Чорним морем невідомі особи незаконно вирили канаву. Відомості поліцейські внесли до ЄРДР за ч.1 ст.252 (умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу України", уточнили в ГУ НП в області.

Як повідомлялося, Одеська облпрокуратура оскаржила в окружному адмінсуді протиправне рішення Лиманської сільради Татарбунарського району про відчуження рекреаційної землі в межах НПП "Тузлівські лимани". Учасник судового засідання, що відбулось 26 травня, юрист Максим Попов, який представляє на процесі інтереси третьої особи - Національного природного парку "Тузлівські лимани", зазначив, що прокуратура вимагає скасування незаконного рішення про відчуження на користь ТОВ "Рибацька гавань" земельної ділянки в морській рекреаційній зоні обсягом 0,30 гектара і розширення території сільради за рахунок земель державної власності.

Незаконні рішення про відчуження частини територій НПП "Тузлівські лимани" торік ухвалили також Татарбунарська райрада і Приморська сільрада, уточнила керівниця нацпарку Вихристюк. Зокрема, одним із рішень Татарбунарської райради було протиправно включено близько 50 гектарів земель природно-заповідного фонду в межі села Приморське, яке нині входить до складу Лиманської сільради Татарбунарського району. Причому рішення було прийнято без погодження з Одеською облдержадміністрацією, яка не ухвалювала відповідного рішення про переведення частини земель природно-заповідного фонду із державної у комунальну власність.

Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"/Facebook