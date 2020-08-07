У Нацпарку "Тузловські лимани" від граду загинули сотні птахів

У Національному природному парку "Тузловські лимани" від граду загинули сотні птахів, у тому числі, рідкісних.

Про це в соцмережі Фейсбук повідомив директор парку Іван Русєв, передає Укрінформ.

"Нещодавно в Татарбунарському районі Одеської області, в зоні сіл Дивізія і Вишневе, пройшла потужна злива і випав рясний град. Під час стихії було пошкоджено не тільки сільгоспкультури, загинули декілька овець, кіз, одна корова, а й представники дикої фауни. Обстеження співробітниками НПП «Тузловські лимани» території заплави річки Хаджидер показало: загинули 11 лелек, 32 кулики чибіси, 10 куликів фіфі, три сизоворонки, сотні шпаків, більш як 50 дрібних горобиних птахів, з яких жовті й білі плиски, очеретяні вівсянки, вусаті синиці. З урахуванням того факту, що в перші декілька днів загиблих і поранених птахів ловили і з'їдали пернаті й наземні хижаки, можна припустити, що число загиблих птахів лише на маленькій ділянці заплави річки Хаджидер щонайменше 300", - повідомляє Іван Русєв.

Про те, що на території НПП «Тузловські лимани» загинули десять лелек під дуже сильним градом, співробітникам заповідника повідомила мешканка села Дивізія Олена Старовєрова. Двох поранених градом лелек вона забрала до себе додому. Вижив із них один, проте, він осліп від ударів градин і в нього трохи порушена координація.

"Птах дуже довірливий і навіть не намагається літати. Тяжко їсть. Ми назвали його Робінзоном і забрали з собою. Зараз Робінзон на реабілітації", - уточнив Русєв.

За його словами, під час підрахунку загиблих пернатих, на мілководдях було дуже багато різних видів птахів, у тому числі й рідкісні блискучі ібіси, ходулочники, шилодзьобки тощо. Є качки з молодим виводком.

"Однак, не встиг пройти град, який побив сотні птахів, а хтось із мисливців-браконьєрів села Дивізія вже зліпив собі скрадок для браконьєрства, що неприпустимо в об'єктах ПЗФ й аморально. Скрадок був негайно знищений. І в черговий раз попереджаю, що полювання на території НПП "Тузловські лимани" категорично заборонено. До порушників будуть прийматися найжорсткіші заходи", - уточнив директор заповідника.

На фото Робінзон, який втратив зір після удару градом і частина загиблих птахів у заплаві річки Хаджидер і протизаконний скрадок.

Фото: Іван Русєв