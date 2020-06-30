Напад на співробітників нацпарку "Тузлівські лимани" - поліція відкрила три справи

Слідчі відкрили три кримінальні провадження за фактом нападу групи осіб на співробітників адміністрації національного природного парку «Тузлівські лимани» в Одеській області в ході виконання ними посадових обов'язків.

Про це у вівторок, 30 червня, повідомив журналістам начальник відділу з нагляду за виконанням поліцією чинного законодавства Одеської облпрокуратури, передає кореспондент Укрінформу.

"Обласна прокуратура проконтролює хід розслідування трьох кримінальних проваджень, відкритих слідчими поліції за ознаками ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження), ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч.1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України", - зазначив співробітник облпрокуратури, відповідаючи на запитання журналістів, які висвітлюють акцію протесту одеситів з приводу бездіяльності правоохоронних органів за фактами попередніх нападів на співробітників нацпарку.

Крім того, прокурор запросив директора нацпарку Ірину Вихристюк і керівника науково-дослідного відділу НПП Івана Русєва і начальника відділу держохорони нацпарку Віталія Димова в будівлю облпрокуратури для подачі заяв за фактом нападу на них 29 червня під час виконання посадових обов'язків.

Як повідомляв Укрінформ, 29 червня співробітники нацпарку отримали тілесні ушкодження внаслідок нападу на них групи підприємців, які незаконно захопили, на думку керівництва адміністрації НПП "Тузлівські лимани", 27 га території лісового урочища в селі Лебедівка Татарбунарського району.

"Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га.

Фото: facebook.com/balinskyy.vladislav