На Одещині стався конфлікт між керівництвом парку "Тузлівські лимани" і підприємцями

Слідчо-оперативна група поліції Татарбунарського району Одеської області з'ясовує причини й обставини конфлікту, що стався 29 червня між підприємцями і керівництвом національного природного парку «Тузлівські лимани».

Внаслідок нападу підприємців отримали тілесні ушкодження директор нацпарку Ірина Вихристюк та керівник наукового відділу НПП Іван Русєв.

Про це повідомляє пресслужба Одеського главку Нацполіції.

"Татарбунарські правоохоронці встановлюють обставини конфлікту на території лісового урочища в селі Лебедівка. Інцидент стався між представниками Національного природного парку «Тузловські лимани» та місцевими підприємцями. В результаті конфлікту деякі його учасники отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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На місці працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. Обставини події встановлюються, вирішується питання про правову кваліфікацію дій учасників конфлікту.