На Тернопільщині офіцера поліції судитимуть за розголошення держтаємниці
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«За версією слідства, офіцер поліції, всупереч встановленому порядку оформлення допуску та надання доступу до інформації з обмеженим доступом, без передбачених на те законодавством підстав ознайомлювала своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності. Своїми діями вона допустила розголошення даних, визначених у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю (за відсутності ознак державної зради)», - йдеться у повідомленні.
Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно цієї співробітниці режимного секретного підрозділу Нацполіції в області щодо розголошення нею відомостей, що становлять державну таємницю.
На даний час обвинувачена звільнена із лав Національної поліції.