На Житомирщині 15-річну дівчину вдарила блискавка під час розмови по мобільному

В селі Малий Кривотин Житомирської області 15-річну дівчину під час розмови по мобільному вдарила блискавка.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської ОДА.

“Прикрий інцидент трапився у вівторок, 8 червня, в с. Малий Кривотин. Блискавиця уразила дівчину в хаті під час розмови по мобільному телефону. Постраждалу госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної лікарні. Наразі вона знаходиться в травматологічному відділенні лікувального закладу. Стан її здоров'я середнього ступеня важкості”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже другий випадок в області за цей рік. Від удару блискавки також постраждав 42-річний мешканець Житомирського району.

Читайте також: Блискавка спричинила пожежі у двох будинках на Чернігівщині

Управління з питань цивільного захисту населення закликало громадян дотримуватися правил безпеки та вимикати мобільний телефон під час грози.

Як повідомляв Укрінформ, 9 червня у Чернівцях блискавка влучила у дах міської дитячої лікарні та пошкодила покриття.