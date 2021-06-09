У Чернівцях блискавка влучила у дах дитячої лікарні

У Чернівцях блискавка влучила у дах міської дитячої лікарні та пошкодила покриття. Ніхто із людей не постраждав.

Про це у Фейсбуці повідомив центр комунікації закладу, передає Укрінформ.

"Сьогодні, близько 12 години дня, під час потужної грозової зливи, розряд блискавки влучив у шпиль башти історичної будівлі міської дитячої клінічної лікарні і пошкодив її черепичне покриття. Дякуючи вчасній обробці дерев’яних конструкцій горища розчином протипожежного захисту, загоряння конструкцій та пожежі вдалося запобігти, потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Фото: КНП Міська дитяча клінічна лікарня

У дитячій лікарні про цей випадок поінформували відповідні служби та створили оперативний штаб з ліквідації наслідків стихійного лиха.

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Також там зазначили, що лікарня працює у звичному режимі, вживаються заходи по відновленню нормальної діяльності педіатричного корпусу.

Також у соцмережах користувачі діляться світлинами та відео наслідків негоди, яка пройшла сьогодні близько обіду у Чернівцях та області. Зокрема, у деяких районах районах міста та області пройшла сильна злива із градом та шквалами.