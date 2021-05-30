Блискавка спричинила пожежі у двох будинках на Чернігівщині

Від влучання блискавки виникли пожежі у двох будинках на Чернігівщині.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи області.

Як зазначається, одна пожежа виникла у смт Срібне Прилуцького району. О 15 год. 41 хв. 28 травня сталася пожежа господарчої будівлі (5х12 м, стіни цегляні, покрівля шиферна). Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 3 кв.м. Пожежу спричинив розряд блискавки.

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Ще одна пожежа від розряду блискавки сталася в селі Молодіжне Ніжинського району о 19:23 28 травня. Вогонь знищив покрівлю та перекриття, пошкоджено стіни, майно.

Як повідомляють синоптики, хмарна погода з проясненнями збережеться і в наступні дні. Пройдуть короткочасні дощі, окремі грози в більшості областей України.