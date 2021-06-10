СБУ викрила злочинців, які переправляли нелегалів до ЄС

Служба безпеки України виявила і блокувала канал нелегальної міграції до країн ЄС вихідців з Південної Азії. За оперативною інформацією, серед іноземців були громадяни з країн з підвищеною терористичною загрозою.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ

За даними слідства, учасниками міжрегіональної злочинної групи були жителі Закарпатської, Київської та Чернівецької областей. Вони налагодили схему незаконного переправлення іноземців поза встановленими пунктами пропуску, через ділянки «зеленого» кордону. До групи залучили вихідця з Афганістану, який підшукував «клієнтів» і переправляв їх в Україну. Вартість «послуги» з переміщення нелегалів становила від 3 до 6 тис. дол. з людини.

Встановлено, що протиправна схема діяла з листопада минулого року. У ході досудового розслідування правоохоронці документували діяльність злочинців і попередили 6 спроб зловмисників нелегально переправити через державний кордон майже 20 іноземців. Деяких з нелегальних мігрантів уже депортовано з України.

У межах кримінального провадження проведено низку обшуків за місцями проживання фігурантів. Двом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Прикордонники на Закарпатті затримали чотирьох нелегалів з Індії

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині викрили угруповання, що організувало канал нелегального переправлення осіб з Росії та у зворотному напрямку, чим користувався криміналітет.