Прикордонники на Закарпатті затримали чотирьох нелегалів з Індії

Прикордонники Чопського загону затримали поблизу села Оноківці Закарпатської області чотирьох нелегалів з Індії, які намагались потрапити до ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Після спрацювання сигналізаційного комплексу у цей район спрямували додаткові наряди з розшуковими собаками. Прикордонники виявили у лісі трьох чоловіків, які прямували в бік Словаччини. Затримавши порушників, правоохоронці продовжили перевірку місцевості та за годину за декілька метрів від державного кордону виявили ще одного іноземця.

Усі затримані назвалися громадянами Індії та зізналися, що мали намір нелегально потрапити на територію країн ЄС. Лише один з них мав при собі документи, що посвідчують особу.

Правопорушників доправили у прикордонний підрозділ. Тривають заходи щодо встановлення осіб іноземців. Їх відповідальність за спробу незаконного перетинання українського кордону визначить суд.

Фото: ДПСУ