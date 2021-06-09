Мінветеранів планує запустити бренд «Зроблено захисниками України»

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна вважає, що ветеранську спільноту мають об’єднувати цінності.

Про це вона зазначила у Житомирі під час зустрічі з ветеранами, передає кореспондент Укрінформу.

«Ветеран – це той, хто відвоював, хоче отримати землю, житло, чи це той, хто хоче змінити країну і в мирному житті. Тут питання ціннісне. Якщо нашими ветеранами маніпулюють, то це питання, ким вони є. Переважна їх більшість пішли на війну за покликом. Ветеранська спільнота має бути об’єднана на цінностях і в першу чергу це гідність. Якщо ветеран за гроші пішов на мітинг з плакатами, то це не гідно захисника України», - зазначила міністр.

За її словами, захисник – це дуже відповідальне звання, що потрібно щодня доводити собі і суспільству.

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Лапутіна зауважила, що митна служба звернулася до міністерства у пошуках нових гідних кадрів серед ветеранів.

Окрім того, міністерство підписало меморандуми з 26 навчальними закладами, які допоможуть військовим отримати фах, перекваліфікуватися, повернутися до мирного життя.

Також Лапутіна повідомила, що Міністерство у справах ветеранів планує запусти бренд «Зроблено захисниками України», який просуватиме сувенірну та харчову продукцію, вироблену ветеранами.

«Я знаю, що ветерани виготовляють багато класних речей, а ми, як міністерство, маємо пропагувати ветеранську продукцію всюди. Я запропонувала нашому міністерству знайти перелік продукції, яка може бути закуплена в якості сувенірної, аби презентувати її нашим іноземним партнерам, іншим міністерствам. Ми будемо робити лейбл «Зроблено захисниками України», - зазначила Лапутіна.

Окрім того, міністерство планує запусти у торговельних мережах продаж продуктів харчування, які виготовляють ветерани.

«Людина купуватиме продукти і побачить «Зроблено захисниками України», а це теж образ ветеранів у суспільстві», - додала міністр.

Фото: 0412.ua