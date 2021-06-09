На Харківському авіазаводі виплачують поточну заробітну плату – директор
Про це на пресконференції сказав генеральний директор підприємства Олександр Кривоконь, передає кореспондент Укрінформу.
«Сьогодні ми виплачуємо зарплату за травень 21-го року. Це гроші, зароблені заводом. І по червню я прогнозую, якщо піде єгипетський контракт, в нас ситуація більш-менш стабілізується. Але я виводжу на роботу тих людей, які сьогодні потрібні, які роблять продукцію», - сказав Кривоконь.
Однак він зауважив, що підприємство «дуже погано працює», якщо дивитися за кількістю виготовленої продукції.
«За квітень 1,3 млн грн приніс завод. А в нас сплачувати за електроенергію треба більше 2 млн і 7 млн грн – заробітна плата. То що таке 1,3 млн? Ситуація дуже тяжка», - сказав Кривоконь.
Наразі підприємство працює над оснащенням для вертольотів, виготовленням запасних частин.
За словами Кривоконя, на підприємстві числяться 1585 працівників, однак не всі вони хочуть повертатися до роботи і не у всіх є потреба, оскільки наразі компетенції з літакобудування втрачено і потрібно відновлювати певні напрямки роботи.
«Коли ми запустили відновлення 106-го відділу, конструкторського, нам треба було, щоб вийшли всі конструктори, щоб перебрати документацію та впорядкувати її для оцифрування. Там по штату 60 чоловік, а вийшло лише 28, більше 20-ти вже написали заяви. Тобто ми повинні розуміти, що люди не вийдуть. Для будівництва літаків у нас людей на сьогодні немає. А для сервісу ми можемо робити бригаду – з різних цехів. Наразі в нас літак «Мотор Січі». Ми почали перший етап створення «скляної кабіни», це оснащення цифровими приладами (у традиційній кабіні - безліч механічних покажчиків для відображення інформації – ред.). І для цього в нас люди є», - розповів Кривоконь.
Як повідомлялося, антикризовий план для підприємства, затверджений 12 травня керівником Державного концерну «Укроборонпром», передбачає вихід на беззбиткову роботу завдяки контрактам на виробництво комплектуючих, ремонт і обслуговування літаків, відсутність нових боргів, лізинг двох недобудованих літаків Ан-74, які можна завершити за рік, передачу в оренду незадіяних у виробництві площ, продаж металобрухту, відновлення роботи конструкторського бюро, створення офісу управління проєктами, котрий, зокрема, займеться концентрацією виробництва, та інші кроки для виходу з кризи.
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство - одне з підприємств авіаційної промисловості України, що спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків. Із червня 2015 року ХАЗ, уже в стані банкрутства, увійшов у концерн «Укроборонпром». Включений у список підприємств, що наразі не підлягають приватизації. Основна заборгованість (65%) держпідприємства – понад 2 млрд грн перед держбюджетом – пов’язана з випуском у 2009 році облігацій на 1,6 млрд грн під державні гарантії.
Останній літак підприємство випустило в 2014 році.
Станом на початок цього року загальна заборгованість підприємства склала 4 млрд грн, у тому числі перед державою – 2 млрд. ХАЗ – найбільший зарплатний боржник у країні.
Олександр Кривоконь очолює підприємство з 19 квітня 2021 року.