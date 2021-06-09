На Харківському авіазаводі виплачують поточну заробітну плату – директор

На Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (ХДАВП або ХАЗ) виплачується поточна заробітна плата.

Про це на пресконференції сказав генеральний директор підприємства Олександр Кривоконь, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми виплачуємо зарплату за травень 21-го року. Це гроші, зароблені заводом. І по червню я прогнозую, якщо піде єгипетський контракт, в нас ситуація більш-менш стабілізується. Але я виводжу на роботу тих людей, які сьогодні потрібні, які роблять продукцію», - сказав Кривоконь.

Однак він зауважив, що підприємство «дуже погано працює», якщо дивитися за кількістю виготовленої продукції.

«За квітень 1,3 млн грн приніс завод. А в нас сплачувати за електроенергію треба більше 2 млн і 7 млн грн – заробітна плата. То що таке 1,3 млн? Ситуація дуже тяжка», - сказав Кривоконь.

Наразі підприємство працює над оснащенням для вертольотів, виготовленням запасних частин.

За словами Кривоконя, на підприємстві числяться 1585 працівників, однак не всі вони хочуть повертатися до роботи і не у всіх є потреба, оскільки наразі компетенції з літакобудування втрачено і потрібно відновлювати певні напрямки роботи.

«Коли ми запустили відновлення 106-го відділу, конструкторського, нам треба було, щоб вийшли всі конструктори, щоб перебрати документацію та впорядкувати її для оцифрування. Там по штату 60 чоловік, а вийшло лише 28, більше 20-ти вже написали заяви. Тобто ми повинні розуміти, що люди не вийдуть. Для будівництва літаків у нас людей на сьогодні немає. А для сервісу ми можемо робити бригаду – з різних цехів. Наразі в нас літак «Мотор Січі». Ми почали перший етап створення «скляної кабіни», це оснащення цифровими приладами (у традиційній кабіні - безліч механічних покажчиків для відображення інформації – ред.). І для цього в нас люди є», - розповів Кривоконь.

Як повідомлялося, антикризовий план для підприємства, затверджений 12 травня керівником Державного концерну «Укроборонпром», передбачає вихід на беззбиткову роботу завдяки контрактам на виробництво комплектуючих, ремонт і обслуговування літаків, відсутність нових боргів, лізинг двох недобудованих літаків Ан-74, які можна завершити за рік, передачу в оренду незадіяних у виробництві площ, продаж металобрухту, відновлення роботи конструкторського бюро, створення офісу управління проєктами, котрий, зокрема, займеться концентрацією виробництва, та інші кроки для виходу з кризи.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство - одне з підприємств авіаційної промисловості України, що спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків. Із червня 2015 року ХАЗ, уже в стані банкрутства, увійшов у концерн «Укроборонпром». Включений у список підприємств, що наразі не підлягають приватизації. Основна заборгованість (65%) держпідприємства – понад 2 млрд грн перед держбюджетом – пов’язана з випуском у 2009 році облігацій на 1,6 млрд грн під державні гарантії.

Останній літак підприємство випустило в 2014 році.

Станом на початок цього року загальна заборгованість підприємства склала 4 млрд грн, у тому числі перед державою – 2 млрд. ХАЗ – найбільший зарплатний боржник у країні.

Олександр Кривоконь очолює підприємство з 19 квітня 2021 року.