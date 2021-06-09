Закривайте вікна: українців попереджають про сильні грози та град

Синоптики попереджають про грози та град завтра вдень в Україні.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ДСНС.

"За прогнозом Укргідрометцентру, вдень 10 червня в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - ідеться в повідомленні.

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Рятувальники радять під час шквалів та гроз щільно закрити вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт. Під час грози слід вимкнути електроприлади (вони притягують розряд), відімкнути телевізор від антени, не користуватись мобільним телефоном. На відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти від водойм, на відкритій місцевості - сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе). У лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня вночі в Україні очікується 10-15°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 4-9°, вдень 12-17°.