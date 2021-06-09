В Україні через негоду знеструмлені 60 населених пунктів

В Україні через негоду знеструмлено 60 населених пунктів у п’яти областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 7 год. 9 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ та гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 21, Донецька – 20, Київська – 14, Чернівецька – 4 та Запорізька – 1”, - ідеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте також: Негода на Херсонщині пошкодила покрівлі 111 будівель

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП було знеструмлено 50 населених пунктів у 3 областях.