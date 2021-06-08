На Прикарпатті сталася розгерметизація магістрального газопроводу

В Івано-Франківській області сталася розгерметизація магістрального газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

О 12:05 поблизу с. Клузів Івано-Франківського району на магістральному газопроводі (діаметром 500 мм, не транзитний, використовується для потреб України, ТОВ «Оператор ГТС України») "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці сталася розгерметизація без горіння.

Станом на 13:45 спостерігається зменшення тиску витоку газу.

Жертв і постраждалих немає.

Підрозділи ДСНС евакуювали двох жителів дачного масиву. Проводиться оповіщення населення.

Житлові будинки розташовані на відстані 1 км, завод ПРаТ «Івано-Франківськцемент» - на відстані 500 м.

Аварійна бригада знеструмила с. Клузів.

На місці події працюють аварійні бригади Івано-Франківськгазу та Богородчанського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, що обслуговує даний газопровід.

Від ДСНС залучені 28 осіб та 9 одиниць техніки.

ПАТ "Укртрансгаз" о 13:00 перекрило аварійну ділянку (протяжністю 12,8 км). На газопостачання населених пунктів подія не вплинула. Проведено переключення подачі газу по обхідному газопроводу.

За інформацією очевидців, стався хлопок в частині газопроводу у місці переходу із землі на поверхню.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня у Київській області під час зварювальних робіт у газорозподільчому пункті стався спалах газоповітряної суміші з подальшим горінням, одна людина постраждала.