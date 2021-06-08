На Житомирщині невідомі обстріляли будинок: загинув чоловік, жінка - у реанімації

На Житомирщині у селі Губське під час обстрілу приватного будинку невідомою особою загинув чоловік, а його дружину з пораненням госпіталізували в реанімацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУПН у Житомирській області.

«Попередньо встановлено, що 8 червня, близько 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилось подружжя, яке відпочивало. Від отриманих травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення та без свідомості доставлена до реанімаційного відділення лікарні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час інциденту в іншій кімнаті будинку також перебувала 12-річна донька подружжя, яка не отримала поранень.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, експертно-криміналістична лабораторія МВС, кінологи та інші правоохоронці. Наразі тривають заходи зі встановлення причетних до події та інших обставин.

Фото: Нацполіція