У Києві спецпризначенці затримали пенсіонера, який тримав у заручниках жінку

У Києві спецпризначенці затримали чоловіка, який тримав у заручниках жінку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці відділ комунікації поліції Києва.

«Вчора близько 23:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Лісківській, що у Деснянському районі, до квартири на дев’ятому поверсі через вікно вліз чоловік та тримає у заручниках її власницю», - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік розбив вікно у квартирі та проник всередину. Виявивши у помешканні жінку, схопив зі столу ніж та почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

Прибувши за адресою, бійці КОРДу провели перемовини зі зловмисником, у результаті чого він відчинив двері та відпустив жінку. З потерпілою працювали психологи та оглянули медики, а киянина правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

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За даним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня у Харкові повідомили про підозру чоловіку, який тримав у заручниках колишню дівчину та сина.

Фото: Поліція Києва