Отруєння у дитсадку на Буковині: бактерії всюди — у стравах, посуді та воді

Під час дослідження проб продуктів, готових страв, води і поверхонь столів і посуду у дитячому садочку села Іспас, що на Буковині, виявили бактеріальне забруднення. Найімовірніше, саме їжа стала причиною харчового отруєння 26 дітей із цього садка та двох дорослих працівників.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру Наталія Гопко.

"Результати досліджень наступні. Є бактеріальне забруднення окремих страв, досліджувались добові проби страв, є забруднення поверхонь, розділових дощок, столів, посуду і є також відхилення за мікробіологічними показниками питної води. Там вода із локального водопроводу, тобто кринична. Це дає можливість зробити висновок про бактеріальне забруднення продуктів харчування, які вживали діти", - сказала Наталія Гопко.

Симптоми отруєння одразу великої кількості дітей свідчить про те, що фактори передачі збудника хвороби були спільні. За словами головної санітарної лікарки області, результати аналізів проб із садочка свідчать про те, що там були проблеми із дотриманням санітарних вимог.

"Крім того, Держпродспоживслужба нам направила повідомлення, що вони виявили низку порушень і санітарного законодавства, які також мали значення при отруєнні - були питання до маркування, були питання до супровідних документів на продукцію тощо. За процедурою Держпродспоживслужба буде направляти приписи на усунення виявлених недоліків. Можливо, за певні порушення одразу передбачений штраф", - додала Наталія Гопко.

Ці висновки обласний лабораторний центр формулює і направляє у Центр громадського здоров'я, до МОЗ, у Держпродспоживслужбу та у правоохоронні органи.

Як розповіла головна санітарна лікарка Буковини, наразі, усі постраждалі діти вже одужали, їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Оскільки за результатами мікробіологічного обстеження у дітей не виявили бактеріальної мікрофлори, їхній діагноз кваліфікується як гострий гастроентероколіт невстановленої етіології.

"Таке як варіант буває, є дуже багато патогенів вірусної етіології - гастровіруси і так далі. На коронавірус ми також обстежували дітей, були отримані негативні результати", - зазначила керівниця Чернівецького обласного лабораторного центру.

Як повідомляв Укрінформ, у селі Іспас Вижницького району 26 дітей та двоє дорослих із місцевого дитсадка зверталися до лікаря із ознаками харчового отруєння. У поліції розпочали кримінальне провадження за цим фактом.