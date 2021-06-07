На Харківщині п’яний водій в’їхав у стовп і побився з журналістом

Поліція з’ясовує обставини інциденту у селищі Пісочині Харківської області, коли нетверезий чоловік в’їхав у стовп і влаштував сутичку з журналістом, який став свідком події та проводив там зйомку.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

«6 червня о 21:25 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній в селищі Пісочині чоловік на автомобілі Toyota в’їхав у стовп. По прибуттю на місце поліцейські виявили винуватця ДТП, який за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння, та ще декількох чоловіків, серед яких був місцевий журналіст», - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції встановили, що між 42-річним водієм стався конфлікт з представником ЗМІ через те, що останній знімав на телефон відео з місця ДТП.

Зі слів 49-річного журналіста, у ході зйомки водій та ще двоє невідомих агресивно налаштованих чоловіків почали його штовхати. Під час сутички представник ЗМІ зробив один постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

За інформацією поліції, унаслідок події ніхто не постраждав.

Щодо водія легковика Toyota поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, всі обставини події з’ясовуються.