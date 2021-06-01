Поліцейський пустив п’яну дружину за кермо - і вилетів з роботи
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
«Звільнення цієї особи було законним. Раніше було призначено службове розслідування (щодо цього інциденту – ред.), і воно було призначено за порушеннями кодексу етики поліцейського», - поінформував Білошицький.
Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що він не вірить, що дружина цього вже експравоохоронця була тверезою.
«Він повинен був зупинити свою дружину і не давати їй сідати за кермо, бо завдання поліцейського – це захищати безпеку людей… Дозволяти своїй дружині сідати за кермо, яка була, на мій погляд, нетверезою, це було порушення правил безпеки дорожнього руху, яке могло призвести до загибелі або травмування людей", - підкреслив заступник глави МВС.
Раніше ЗМІ з посиланням на відео, розміщене у соцмережах, повідомляли, що у Дніпропетровській області дружина поліцейського сіла за кермо напідпитку, а коли їй зробили зауваження, почала агресивно поводитися. У цей момент в машині був і сам правоохоронець.