Поліцейський пустив п’яну дружину за кермо - і вилетів з роботи

У Дніпропетровській області з лав поліції звільнили правоохоронця, дружина якого, за даними ЗМІ, керувала автомобілем у нетверезому вигляді, поки він теж перебував у авто.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Звільнення цієї особи було законним. Раніше було призначено службове розслідування (щодо цього інциденту – ред.), і воно було призначено за порушеннями кодексу етики поліцейського», - поінформував Білошицький.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що він не вірить, що дружина цього вже експравоохоронця була тверезою.

«Він повинен був зупинити свою дружину і не давати їй сідати за кермо, бо завдання поліцейського – це захищати безпеку людей… Дозволяти своїй дружині сідати за кермо, яка була, на мій погляд, нетверезою, це було порушення правил безпеки дорожнього руху, яке могло призвести до загибелі або травмування людей", - підкреслив заступник глави МВС.

Раніше ЗМІ з посиланням на відео, розміщене у соцмережах, повідомляли, що у Дніпропетровській області дружина поліцейського сіла за кермо напідпитку, а коли їй зробили зауваження, почала агресивно поводитися. У цей момент в машині був і сам правоохоронець.