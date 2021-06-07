Кіно просто неба: стартував національний тур від «МХП–Громаді»

Стартував Національний тур «Кіно просто неба» від Благодійного фонду «МХП – Громаді».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«Стартував Національний тур «Кіно просто неба» від Благодійного фонду «МХП – Громаді». Протягом червня-вересня цього року кінопокази відбудуться в малих містах, селищах і селах України. Мета проєкту — показати сучасне українське кіно громадам, у котрих немає кінотеатрів, які у звичних умовах не мають можливості перегляду фільмів на великому екрані та з якісним звуком», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першими відвідати кінематографічне свято мали можливість жителі села Мирне Бориспільського району Київської області, де працює Старинська птахофабрика групи МХП, і міста Кагарлик Обухівського району Київської області, де має свої потужності підприємство «МХП-Агрофорт». На кінопокази також приєднались ті, хто живе поблизу – люди з сусідніх сіл та містечок.

Так, 5 червня у с. Мирне зібралося понад 1200 глядачів, щоб подивитися короткометражки, стрічку «Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке», засновану на казці Сашка Лірника та фільм «Мої думки тихі», лауреата Міжнародного кінофестивалю у Санта-Моніці, Національної кінопремії «Золота дзиґа» та інших кінофестивалів.

Про старт Національного туру повідомив і відкрив сезон кінопоказів в українських громадах відомий український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.

У МХП нагадали, що зірки українського кінематографа Ахтем Сеітаблаєв, Ірма Вітовська та Богдан Бенюк стали амбасадорами «Кіно просто неба».

6 червня, у місті Кагарлик, відбувся показ одразу трьох повнометражних стрічок: пригоди хлопчика та собаки-супергероя у фільмі «Фокстер і Макс», заснований на реальних подіях фільм «Східняк» та мюзикл про кохання та боротьбу за Вітчизну «Гуцулка Ксеня». Показ відвідало близько 1300 глядачів протягом усіх кіносеансів.

Вже наступних вихідних спеціально розроблений кіномобіль вирушить до Яготина (12.06) та села Пустовійтівка, що в Сумській області – кінопоказ відбудеться в неділю 13.06.

Графік туру червня опублікований на офіційному сайті МХП.

У пресслужбі МХП також розповіли, що загалом «Кіно просто неба» охопить 9 областей України, кінопокази відбудуться в 48 населених пунктах, де працюють та допомагають розвитку громад підприємства холдингу МХП. Покриття туру охоплює близько 500 населених пунктів. Тож безкоштовно подивитись сучасне українське кіно отримають можливість більше ніж півмільйона людей.

Кінопокази національних фільмів пройдуть на стадіонах, літніх майданчиках та інших відкритих локаціях. Стрічки, які будуть демонструватись, мали змогу обрати самі громади — важливо показати те, що буде цікаво глядачеві: до показу у турі плануються повнометражні фільми останніх років, а також короткометражні фільми Проєкту «Дивись українське!», додали в МХП.

Як повідомлялося, національний тур «Кіно просто неба» реалізується Благодійним фондом «МХП–Громаді» у партнерстві з Асоціацією «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» та за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Партнерами Національного Туру «Кіно просто неба» є: Райффайзен Банк Аваль, Компанія «Делойт» в Україні, Українська кіноакадемія, UA: Суспільне мовлення, компанія «Вавілон», Еспресо TV.

Фото: МХП