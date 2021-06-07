На Чернігівщині завершується ремонт дороги Ніжин – Пирятин

У Чернігівській області за програмою Президента «Велике будівництво» завершується ремонт дороги Р-67 Ніжин – Прилуки – Пирятин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Чернігівська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що загальна протяжність ділянки, яку ремонтують, – 75 км. Роботи такого масштабу тут відбуваються вперше за 50 років.

Ремонт розпочали ще у 2020 році. Тоді були проведені основні роботи з покриттям на ділянці від Прилук до Ніжина протяжністю близько 50 км. Другий етап, запланований на цей рік, передбачає оновлення об’їзної Ніжина.

Крім облаштування сучасної дорожньої інфраструктури, планується встановлення енергозберігаючого освітлення та відеокамер у населених пунктах. Окремий пункт проєкту — оновлення семи мостових переходів.

«Цей об’єкт «Великого будівництва» надзвичайно важливий для області, адже дорога не тільки з’єднує північний, центральний та південно-східний регіони України, а й є найкоротшим виходом з центральної України до країн Балтії. Ми бачимо, що ремонт проводиться з підсиленим вирівнюванням, а товщина нового покриття проїзної частини становить близько 40 см, що дозволить витримувати великовагове транспортне навантаження», - заявила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.

За її словами, підрядник гарантує якість робіт і готовий у майбутньому за власний кошт усувати усі пошкодження дорожнього полотна.

Крім того, за кілька місяців поблизу Талалаївки Ніжинського району має запрацювати WIM-майданчик для зважування вантажівок у русі. Вартість встановлення комплексу — близько 17 млн грн. Подібний комплекс вже функціонує на трасі М-01 біля Кіптів, зважування вантажівок там проводиться з березня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6 500 км доріг і 245 штучних споруд.