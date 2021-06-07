На Волині розширять трасу Ковель-Ягодин у бік польського кордону

На Волині за програмою Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” готують до розширення дорогу М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін у Польщі) на ділянці Ковель – Ягодин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що таким чином ділянка відповідатиме параметрам шляхів І категорії.

“Зокрема 62 км шляху у напрямку від Ковеля до Ягодина планують розширити, тобто дорога матиме 4 смуги. За інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області, 35 км автошляху М-07 у І-й категорії, у планах 2021 року – реконструкція ще 7 км “варшавки” на двох ділянках Ковельщини”, - розповідають у пресслужбі.

Підготовчі роботи зараз тривають від села Старі Кошари Ковельського району у напрямку Ковеля до села Довгоноси.

На об’єкті робочі вже подовжили існуючі водопропускні труби та працюють над зведенням земляного полотна під влаштування нового проїзду на 3-кілометровому відтинку між селами Довгоноси та Старі Кошари.

Загалом у межах “Великого будівництва” Володимира Зеленського цього року в області планують оновити 232,1 км доріг державного значення.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.