У Тернополі почав роботу центр COVID-вакцинації

У Тернополі розпочав роботу перший в області тимчасовий пункт щеплення вакциною CoronaVac.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Сьогодні працює шість бригад, які проводять вакцинацію. Всі охочі, що зареєструвалися в додатку «Дія», мають можливість прийти й провакцинуватися. Кожному зареєстрованому було відправлено СМС-повідомлення, на яку годину і в який день прийти, щоб не було скупчення людей. Також ми спостерігаємо те, що активно приходять люди, які не зареєструвалися у додатку «Дія». Для них у пункті працюють волонтери, які допомагають з реєстрацією»,- зазначив голова ОДА Володимир Труш.

Також повідомляється, що за дві години вакцинували 140 осіб.

Всього до кінця дня планується вакцинувати понад 400 людей.

Як повідомили кореспонденту агентства в обласному управління охорони здоров’я, наразі всього на Тернопільщині вакцину отримали 36 477 людей.

Як повідомляв Укрінформ, пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19 відкрили у Києві, Львові та Одесі.

Ці центри працюватимуть у вихідні дні. В них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Раніше повідомлялося, що пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри створюватимуть і в інших великих містах.

За даними МОЗ, станом на 5 червня в Україні підтвердили 1897 нових випадків захворювання на COVID-19, що на 369 випадків менше, ніж на попередню добу.

Фото: Суспільне Тернопіль