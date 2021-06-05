До зоопарку в Нідерландах передадуть двох ведмедів, яких «знайшли» в Укрзалізниці

Двох ведмедів знайшли на балансі Запорізької дитячої залізниці та передають та реабілітацію та утримання до Нідерландів.

Про це написав у Фейсбуці в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, передає Укрінформ.

"Точно знав, що в процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді лазень, магазину "Ювілейний" або кафе "Вишенька", але на ведмедів точно не очікував. Та це історія зі щасливим фіналом. Двох клишоногих, які якимсь дивом (та ще історія) опинилися на балансі Запорізької дитячої залізниці, ми передаємо на реабілітацію та утримання до зоопарку Ouwehand Zoo. Це у місті Ренен, Нідерланди", - йдеться у дописі.

Тварини житимуть к комфортних умовах, з басейном та водоспадом. Усі витрати на трансфер та утримання бере на себе зоопарк.

За словами керівника Укрзалізниці, пошук нового дому для ведмедів триває кілька років, але центри для реабілітації ведмедів в Україні відмовлялися їх прийняти до себе через відсутність місць.

"Зараз ми проходимо кола бюрократичного пекла та опрацьовуємо механізм передачі тварин", - додав Юрик.

Запорізька дитяча залізниця (ЗДЗ) заснована 19 травня 1972 року. Вона є структурним підрозділом Придніпровської залізниці, призначеним здійснювати позашкільну навчально-виховну роботу серед школярів і з метою професійної орієнтації молоді за робітничими професіями залізничного транспорту. На базі ЗДЗ працює зоокуточок, в якому живуть близько 100 видів різних тварин та близько 50 – птахів.