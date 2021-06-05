На Житомирщині копа, що вибивав «зізнання» з підлітків, викрили на новому факті катування

На Житомирщині копа, що вибивав «зізнання» з підлітків, викрили на новому факті катування

Укрінформ
У Житомирській області викрили поліціянта, який знущався з юнаків, на новому факті катування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Повідомлено про нову підозру патрульному поліціянту одного з відділів ГУ Нацполіції в Житомирській області за фактом катування (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

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Під час розслідування у кримінальному провадженні за фактом катування двох осіб на Житомирщині встановлено його причетність до інших фактів катування.

«Встановлено, що в ході спілкування у приміщенні відділення поліції з юнаком, який заявив про вчинення крадіжки та сперечався із поліцейським, правоохоронець неодноразово завдав йому ударів у голову та тулуб, намагаючись покарати за «погану поведінку» та залякати», - сказано в повідомленні.

У ОГП нагадали, що у січні 2021 року між населеними пунктами одного з районів Житомирської області група осіб, вимагаючи у двох юнаків визнати причетність до викрадення автомобіля, спричиняли потерпілим удари руками та ногами в різні частини тіла, примушували їх стояти на колінах.

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«До таких дій приєднався патрульний, який прибув на місце події. Однак, замість допомогти постраждалим, поліцейський дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з потерпілих і спустив гачок пістолету, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля», - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 2 березня повідомили про підозру двом зловмисникам та працівнику поліції, що виступив їхнім спільником у побитті та вимаганні у хлопців зізнання у викраденні автомобіля в Житомирській області.

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