На Житомирщині копа, що вибивав «зізнання» з підлітків, викрили на новому факті катування

У Житомирській області викрили поліціянта, який знущався з юнаків, на новому факті катування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Повідомлено про нову підозру патрульному поліціянту одного з відділів ГУ Нацполіції в Житомирській області за фактом катування (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

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Під час розслідування у кримінальному провадженні за фактом катування двох осіб на Житомирщині встановлено його причетність до інших фактів катування.

«Встановлено, що в ході спілкування у приміщенні відділення поліції з юнаком, який заявив про вчинення крадіжки та сперечався із поліцейським, правоохоронець неодноразово завдав йому ударів у голову та тулуб, намагаючись покарати за «погану поведінку» та залякати», - сказано в повідомленні.

У ОГП нагадали, що у січні 2021 року між населеними пунктами одного з районів Житомирської області група осіб, вимагаючи у двох юнаків визнати причетність до викрадення автомобіля, спричиняли потерпілим удари руками та ногами в різні частини тіла, примушували їх стояти на колінах.

«До таких дій приєднався патрульний, який прибув на місце події. Однак, замість допомогти постраждалим, поліцейський дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з потерпілих і спустив гачок пістолету, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля», - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 2 березня повідомили про підозру двом зловмисникам та працівнику поліції, що виступив їхнім спільником у побитті та вимаганні у хлопців зізнання у викраденні автомобіля в Житомирській області.