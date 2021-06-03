На Харківщині судитимуть трьох поліціянтів за побиття фермерів

У Харківській області судитимуть трьох поліціянтів за побиття фермерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох працівників полку поліції особливого призначення, які побили фермерів у Харківській області.

Слідством встановлено, що у вересні 2020 року поліціянти під час патрулювання у Сахновщинському районі Харківської області побачили фермерів, які у полі ремонтували комбайн.

«Правоохоронці безпідставно застосували до фермерів силу та обмежили можливість пересування, вимагаючи надати документи на техніку, а також на право обробки землі. Однак права та обов'язки затриманим особам не повідомлялись, протоколів затримання чи будь-яких інших процесуальних документів щодо затримання складено не було», - ідеться в повідомленні.

Троє співробітників поліції обвинувачуються у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 квітня у Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого поліції за фактом катування затриманого з метою «вибити» зізнання у вбивстві.