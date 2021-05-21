У Сумах жорстоко побили ветерана АТО. Винуватця затримали, але потерпілий відмовився від претензій до свого кривдника.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.

"Першочергово на місці побиття було затримано чоловіка 1983 року народження, сумчанина, який побив потерпілого, 1980 р.н. Поліцейські опитали потерпілого. Потерпілий написав заяву про те, щоб не проводили будь-якої перевірки з даного приводу", - поінформували в поліції.

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Допис про побиття учасника бойових дій з'явився сьогодні, 21 травня, у Фейсбук-спільноті "Спілка ветеранів війни з Росією". У ньому повідомляється, що ветеран на ім'я Єгор у парку вступився за дівчат, яких бив грубіян.

"Після словесної перепалки грубіян наче заспокоївся, але як тільки ветеран почав уходити, завдав удару зі спини, після чого бив ногами вже лежачого на землі. Свої геройства неадекват вирішив зафільмувати на відео, в якому принижував майже непритомного ветерана", - йдеться у повідомленні.

У дописі також зазначається, що Спілка ветеранів "розбирається з ситуацією".