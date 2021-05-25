На Прикарпатті побили лікарку «швидкої»: Денісова відреагувала на інцидент

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Національної поліції з проханням всебічного розслідування факту побиття лікарки у Івано-Франківську.

Як передає Укрінформ, про це Денісова поінформувала у Телеграмі.

"Під час моніторингу засобів масової інформації мною було виявлено повідомлення про побиття лікарки "швидкої допомоги", яка приїхала за викликом мешканців ромського поселення у місті Івано-Франківську. За цим фактом мною було направлено звернення до голови Нацполіції з вимогою об’єктивного та неупередженого розслідування даного випадку та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону", - йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що згідно з інформацією, наданою поліцейськими, син жінки, яка потребувала меддопомоги, вийшов назустріч лікарям у стані алкогольного сп’яніння, і у подальшому між чоловіком та лікарем виник конфлікт, після чого він її вдарив. За інформацією поліції, у медика - легкі тілесні ушкодження, уточнила Денісова.

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"На місце події прибули співробітники патрульної поліції, які доставили кривдника до Івано-Франківського міського відділу поліції. За цим фактом внесено відомості до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за частиною 1-ю статті 125 КПК України «умисне легке тілесне ушкодження». Наразі слідчі проводять досудове розслідування, встановлюються всі обставини події", - поінформувала омбудсман.

Вона написала, що водночас у деяких повідомленнях ЗМІ щодо цього випадку вбачаються прояви розпалювання мови ворожнечі щодо ромської спільноти. Тож Денісова наголосила на неприпустимості мови ворожнечі, що сприяє поширенню крайніх проявів дискримінації та ксенофобії стосовно окремих категорій громадян за етнічною ознакою.

"Звертаюся до журналістської спільноти з проханням дотримуватися законодавчо встановлених антидискримінаційних норм і стандартів професійної етики з метою формування загальної толерантності суспільства, що стане вагомим маркером на шляху України до європейської інтеграції", - поінформувала Денісова.

Раніше, 22 травня, ЗМІ повідомляли, що у Івано-Франківську побили лікарку з бригади швидкої медичної допомоги.