В Україні спіймали росіянина, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол

Контррозвідники СБУ викрили громадянина РФ, який знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

Зазначається, відповідно до бази даних Генерального секретаріату Інтерполу чоловік підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування.

Затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.

Суд обрав кримінальнику запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.

Заходи із затримання проводилися у взаємодії з ГУ НП у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Фото: СБУ