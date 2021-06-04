Мінрегіон зареєстрував договір про співпрацю 14 гуцульських громад

Міністерство розвитку громад та територій зареєструвало договір про міжмуніципальне співробітництво 14 гуцульських громад, укладений за консультаційного супроводу представників Програми "U-LEAD з Європою".

Про це Укрінформу повідомили у Закарпатському регіональному офісі Програми.

Підготовку договору, обговорення з представниками громад та консультаційний супровід здійснювали представники Закарпатського та Івано-Франківського регіональних офісів.

Як зазначили у "U-LEAD з Європою", співпраця громад може дати створення своєрідного бренду Гуцульщини, підготовку спільних туристичних маршрутів, інвестиційних пропозицій, розвиток креативних індустрій, збереження та розвиток гуцульських традицій, ремесел і промислів тощо.

Крім того, договори міжмуніципального співробітництва дають змогу громадам швидше, якісніше та комплексно долати виклики та вирішувати проблеми.

Радник Закарпатського регіонального офісу Павло Рябоконь зазначив, що в основу укладення міжмуніципальних договорів покладений європейський досвід. Зокрема, є п'ять форм співробітництва громад. Один з алгоритмів - реалізація спільного проєкту, дозволяє уникнути зайвих бюрократичних умовностей та згуртувати громади навколо однієї ідеї. Крім того, такий механізм додає бонусів під час різноманітних конкурсів, приміром, державних чи транскордонних.

Під час консультації команди Закарпатського регіонального офісу Програми "U-LEAD з Європою" для громад колишнього Міжгірського району керівник РО Микола Сюсько зазначив, що громади на Міжгірщині пов'язані туристичним потенціалом і також можуть укладати такий договір.

Учасниками нового договору можуть стати чотири громади колишнього Міжгірського району. Саме вони мають на меті утворити своєрідний Міжгірський туристичний кластер.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня перший договір про співробітництво 14 територіальних громад Гуцульщини «Гуцул Етнос» підписали у селищі Ясіня на Закарпатті. Його уклали Богданська, Верховинська, Вижницька, Ворохтянська, Зеленська, Коломийська, Космацька, Косівська, Кутська, Поляницька, Надвірнянська, Рахівська, Яремчанська та Ясінянська громади, тобто 3 закарпатські, 10 прикарпатських і одна буковинська.

Договір має на меті розвиток туризму, збереження гуцульських традицій, ремесел та промислів. Наступним кроком у цій співпраці буде створення робочого органу, який займатиметься реалізацією проєкту.

Цей договір став шостим у регіоні. У 2014-2015 роках була укладена угода щодо доріг, наступні стосувалися ЦНАПів та екологічної тематики. Загалом в Україні укладено та зареєстровано 700 міжмуніципальних договорів. Лідирує серед регіонів Полтавська область.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.