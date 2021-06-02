На Харківщині за підтримки «U-LEAD» створять школу волонтерства

У Пісочинській громаді на Харківщині буде створено школу волонтерства за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».

Як повідомили Укрінформу у «U-LEAD з Європою», про це поінформувала співавторка проєкту, спеціаліст з питань економічного розвитку та інвестицій Пісочинської селищної ради Анна Сакало під час пресконференції у Харківському пресклубі.

«Ми отримали перемогу у конкурсі від Програми U-LEAD, мета якого - розвиток культури волонтерства, заохочення волонтерських ініціатив в громадах під час пандемії COVID-19.Цим проєктом ми прагнемо надати можливості активним громадянам нашої громади стати волонтерами, приєднатися до волонтерського руху, бути корисним для громади, надати посильну допомогу тим, хто її потребує, а також отримати знання в школі волонтера, яку ми започатковуємо», - сказала вона.

За словами Сакало, школа волонтерства має на меті створення волонтерської команди в громаді, де потенційні волонтери вивчатимуть правові аспекти волонтерства, досвід країн ЄС у сфері волонтерства, техніку безпеки.

До процесу навчання будуть залучені й тренери з Товариства Червоного Хреста України, які будуть навчати психологічної та медичної допомоги.

Проєкт «Розвиток волонтерського руху в Пісочинській громаді» реалізовуватиметься за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» в рамках всеукраїнського конкурсу «Волонтерство в громаді». Стати волонтерами запрошують мешканців громади від 14 до 29 років. До проєкту хочуть залучити й сусідню громаду – Південноміську. Найактивніші волонтери матимуть змогу поїхати на міжнародний обмін волонтерів в Республіку Польща.

Керівник Східного хабу Програми «U-LEAD» Денис Ткачов зауважив, що загалом за результатами конкурсного відбору було оголошено переможцями 17 проєктів з усієї України, Харківщина представлена тут двома проєктами. Другий реалізує Чугуївська міська рада.

Як повідомлялося, Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.

Фото: «U-LEAD з Європою» та facebook.com/pressclubKharkiv