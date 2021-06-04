На Волині в автомобілі митника знайшли понад $700 тисяч - ДБР

На Волині в автомобілі одного з начальників митного посту виявили понад 700 тисяч доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"На виконання рішення Ради Національної безпеки і оборони Державне бюро розслідувань проводить системну роботу щодо викорінення корупції, у тому числі на митниці. Слідчі Державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України", - ідеться у повідомленні.

У ДБР встановили, що деякі посадовці за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів.

"Схема організована співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами. Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучені 704,3 тис. доларів США", - заявили в ДБР.

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника митного посту.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора, оперативний супровід – територіальне управління ДБР у Львові.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці колишньому заступнику голови Чернігівської обласної державної адміністрації, якого підозрюють в одержанні 160 тисяч доларів хабара.