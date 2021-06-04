В Україну йде новий циклон із дощами

У суботу в Україні буде переважно без опадів, а вже з неділі місцями пройдуть дощі, у понеділок опади посиляться та охоплять всю територію країни, крім Закарпаття.

Про це Укрінформу повідомили в Sinoptik.ua.

"Погода для пікніка буде в суботу у всіх регіонах, крім сходу. У неділю розпочинається новий період дощів, але опади пройдуть локально. У понеділок дощі посиляться та охоплять всю територію країни, крім Закарпаття", - йдеться у повідомленні.

Температура води у Чорному морі біля Одеси в понеділок буде +17°, в Азовському морі біля Кирилівки +19°, у Дніпрі біля Києва +14°.

Як зазначають синоптики, південні області України, які кілька днів потерпали від злив, у суботу відпочинуть від дощів. Але вже в неділю (в Одеській області) і в понеділок (увесь південь) знову дощитиме. Денна температура підніметься до +21°, нічна буде в районі +14°.

Центральна Україна опиниться у зоні дощів у понеділок. У суботу опади не очікуються. У неділю може пройти дощ в Полтавській та Вінницькій областях. Денна температура 4-7 червня +18...+21°.

У східному регіоні України в Луганській та Донецькій областях температура становитиме +12...+13°, дощі; в Харківській області до +19°. До понеділка температура в регіоні підвищиться, та в перший робочий день тижня досягне +21...+22°, пройдуть локальні дощі.

На заході України 5-7 червня буде більше сонця, малохмарно та слабкий, до помірного, вітер. Але при цьому в неділю та понеділок очікуються дощі. Температура повітря вночі +11...+13°, вдень +21...+23°. У Львові в неділю сонячно та тепло.

Закарпаття 6-7 червня очікує малохмарна погода, вдень +23...+25°. Трішки холодніше буде в суботу - до +19°.

У високогір'ї Карпат до +15°; 5-7 червня очікуються дощі.

У північних областях України 5-7 червня тепло і хмарно, до +21°. Виняток - Сумська та Чернігівська області з температурою до +17° в неділю. Дощі охоплять весь регіон 6-7 червня.

У Києві 5-7 червня +19...20°, вітер переважно північно-західний слабкий, до помірного, у суботу опади навряд чи будуть, в неділю ввечері може пройти невеликий дощ, перший робочий день тижня - похмурий, очікуються опади, максимальна денна температура +19°.

Як повідомили Укрінформу в Українському гідрометцентрі, 8-9 червня в Україні вночі без опадів, вдень у західних областях місцями невеликі, на решті території помірні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

З 10-го по 14 червня в Україні вночі переважно без опадів, вдень невеликі та помірні короткочасні дощі, грози, лише 11 червня в західних, 14 червня у східних та південних областях без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 21-27°.

У Києві 8-9 червня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.