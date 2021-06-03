Ранньої черешні цьогоріч не буде: Мелітополь втрачає врожай через дощі

Через пізні заморозки в квітні і зливи, які накрили Мелітополь в кінці травня - на початку червня, виробники черешні втратили значну частину ранніх сортів урожаю.

Про це кореспондентові Укрінформу сказала заступник директора Мелітопольської дослідної станції садівництва ім М. Ф. Сидоренка ДС НААН України Тетяна Малюк.

"Урожай ранніх сортів втрачено значно - це факт, якщо хороша погода встановиться, то середній урожай під питанням. Про пізні сорти поки що говорити передчасно", - сказала Тетяна Малюк.

За її словами, навесні всі сади цвіли і більшість ЗМІ писали про те, що Україна буде з черешнею, але 27 квітня температура опустилася до 3-4 градусів морозу й урожай скинув зав'язь.

Зараз, через проливні дощі, урожай гниє і розтріскується. "Рубінова рання" - найперша черешня, яку можна було знімати ще кілька днів тому, але через дощі її не можуть зібрати. А ось сорт "Валерій Чкалов" ще до збирання не готовий, але вже весь тріснув через зайву вологу.

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Що стосується цін, то в Мелітополі ягоду продають від 60 до 100 гривень за кілограм.

За період існування Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка виведено більше ніж 250 і районовано 93 сорти плодових культур, в тому числі за останні п'ять років - 36 сортів. Сорти селекції дослідної станції проходять виробниче випробування у Франції. Підвищений інтерес виявляють до них Німеччина, Польща, ряд країн СНД, а останнім часом - Канада і Болгарія.