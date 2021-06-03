Ранньої черешні цьогоріч не буде: Мелітополь втрачає врожай через дощі
Про це кореспондентові Укрінформу сказала заступник директора Мелітопольської дослідної станції садівництва ім М. Ф. Сидоренка ДС НААН України Тетяна Малюк.
"Урожай ранніх сортів втрачено значно - це факт, якщо хороша погода встановиться, то середній урожай під питанням. Про пізні сорти поки що говорити передчасно", - сказала Тетяна Малюк.
За її словами, навесні всі сади цвіли і більшість ЗМІ писали про те, що Україна буде з черешнею, але 27 квітня температура опустилася до 3-4 градусів морозу й урожай скинув зав'язь.
Зараз, через проливні дощі, урожай гниє і розтріскується. "Рубінова рання" - найперша черешня, яку можна було знімати ще кілька днів тому, але через дощі її не можуть зібрати. А ось сорт "Валерій Чкалов" ще до збирання не готовий, але вже весь тріснув через зайву вологу.
Що стосується цін, то в Мелітополі ягоду продають від 60 до 100 гривень за кілограм.
За період існування Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка виведено більше ніж 250 і районовано 93 сорти плодових культур, в тому числі за останні п'ять років - 36 сортів. Сорти селекції дослідної станції проходять виробниче випробування у Франції. Підвищений інтерес виявляють до них Німеччина, Польща, ряд країн СНД, а останнім часом - Канада і Болгарія.