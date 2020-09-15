Мелітопольська черешня офіційно визнана географічним брендом

Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України погодилось із висновком Інституту інтелектуальної власності і зареєструвало географічне зазначення Мелітопольська черешня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на рішення міністерства, оприлюднене у Фейсбуці.

“Затвердити висновок державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” від 8 вересня 2020 року №587. Зареєструвати географічне зазначення Мелітопольська черешня як назву місця походження товару”, - йдеться в рішенні Мінекономіки.

Заявку на реєстрацію географічного зазначення в грудні 2019 року подавала громадська спілка “Асоціація виробників мелітопольської черешні”.

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Мелітопольська черешня відома з XIX століття, вирощується в місцевості навколо міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна, в межах міста Мелітополь і навколишніх населених пунктів.