Синоптики сказали, де в Україні дощитиме на вихідні

На сході та півдні України 4 червня буде хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території - без опадів; температура вдень по Україні 13-22°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°. На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, вдень 8-13°. Вітер в Україні північний та північно-східний, 7-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

5-6 червня в Україні очікується мінлива хмарність, у східних та Запорізькій областях часом невеликі дощі; на решті території без опадів, лише вдень 6 червня місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°.

За даними синоптиків, 7-8 червня в Україні вночі переважно без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 8-14°, вдень 19-25°, на Закарпатті та півдні Одещини 22-27°.

У столичному регіоні 4 червня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі 10-12°, вдень близько 20°; по області - вночі 7-12°, вдень 17-22°.

5-6 червня у Києві мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 6 червня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

7-8 червня у столиці вночі переважно без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.