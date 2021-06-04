На Житомирщині на трасі М-21 запрацювала система зважування фур у русі

На Житомирщині на міжнародній трасі М-21 почав працювати комплекс автоматичного зважування вантажного транспорту в русі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг у Житомирській області.

«На міжнародній трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський презентували влаштовану та протестовану систему моніторингу за станом доріг та умовами руху. Розумна система збирання інформації змонтована за селом Сінгури в напрямку міста Бердичів на 192-му кілометрі автодороги», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система «Зважування-в-русі» складається з набору датчиків, які фіксують загальну вагу транспортних засобів і навантаження на вісь, камер для автоматичного розпізнавання номерних знаків та загального вигляду, лазерних сканерів для фіксації габаритів. Такий комплекс працюватиме цілодобово та зможе витримувати перепади температури від –40 до +70 градусів.

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За словами заступника начальника Служби автодоріг області Івана Прокопіва, наразі основні завдання комплексів WiM – це моніторинг дорожнього руху, попередній відбір для контролю й ідентифікація компанії. В майбутньому планують стягувати плату за проїзд платними дорогами на основі визначених вагових параметрів.

Цього року в області планують встановити ще 2 такі комплекси – на дорозі М-21 км 148+700 – 149+500, що поблизу села Андріївка, та на трасі М-06 Київ – Чоп на км 124+100 – км 125+ +500 біля села Березина.

Фото: zhitomir.info