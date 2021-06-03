У Дніпрі від COVID-19 помер ексголовний архітектор міста та області

У Дніпрі від COVID-19 помер заслужений архітектор України, ексголовний архітектор міста та області Ігор Богданов.

Про це написали його колеги на сторінці "Архітектори міста Дніпро" у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Абсолютно страшна новина - сьогодні о третій годині ночі пішов з життя наш друг, колега, наставник Ігор Валентинович Богданов. Архітектор-практик, головний архітектор міста, головний архітектор області. Вічна пам'ять. Він довго боровся з COVID", - йдеться в повідомленні.

Ігор Богданов - заслужений архітектор України, головний архітектор Дніпра в 1998-2004 рр., головний архітектор області до 2019 року. Автор і співавтор ряду об'єктів, серед яких цирк на Січеславській Набережній, композиція пам'ятника пам'яті «Дзвони Чорнобиля».

Проте головним своїм досягненням він вважав розробку нового Генплану Дніпра, над яким працював спільно з директором проєктного інституту Гіпроград Юрієм Білоконем.