На Буковині п'яний священник УПЦ МП обізвав депутата «бандерівцем»

На Буковині священник УПЦ МП, якого затримали за п'яне кермування, погрожував депутату Чернівецької районної ради "пустити кулю в лоб" та обзивав його "хохлом" і "бандерівцем".

Відео, на якому п'яний священник у присутності поліцейських нецензурно лається та погрожує розстрілювати "хохлів і бандерівців", коли на Буковину "прийдуть румуни і молдавани", оприлюднила місцева журналістка Галина Єреміца, передає Укрінформ.

"Через пів року прийдуть румуни. Знаєш молдовську, румунську мову? Ні? Бандерівець ти є, хохол! Але завтра, запам’ятай, я тебе на коліна поставлю! Якщо не будеш знати румунську, я тобі кулю в лоб і розстріляю!" – звернувся п'яний священник до присутнього під час інциденту депутата Чернівецької районної ради, голови фракції "Європейська Солідарність" у райраді Артема Жука.

Як розповів кореспонденту Укрінформу депутат, інцидент із затриманням п'яного священника стався 18 квітня цього року. Але відео оприлюднили лише після рішення Глибоцького районного суду, яким за п'яне кермування священника покарали штрафом у 17 тисяч гривень із позбавленням водійських прав на рік.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

"Я рухався автомобілем зі сторони Герцаївського району в сторону Чернівців і помітив конфлікт на дорозі, він лише розпочинався. По центру дороги стояли два автомобілі, я зупинився і підійшов, щоб поцікавитися, у чому справа. Разом зі ще одним водієм, який там був, ми помітили п'яного водія, який сидів за кермом. Ми почали його діставати із машини і забрали у нього ключі, оскільки він планував далі сісти за кермо і поїхати", - розповів Жук.

Депутат райради викликав на місце події патрульну поліцію, яка намагалася перевірити порушника на стан алкогольного сп'яніння. За словами Жука, під час розмови із ним та поліцейськими п'яний водій повідомив, що він є священником Української православної церкви Московського патріархату і визнав, що вживав алкоголь перед тим, як сів за кермо.

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"Цей п'яний священник дуже просив мене не викликати поліцію. Але я його не послухав. Думаю, що саме через це, а також і через те, що я з ним спілкувався виключно українською мовою, він на мене розізлився, почав лаятися, обзивав "бандерівцем", "хохлом" і погрожував пустити мені кулю в лоб", - додав депутат райради.

За словами Жука, наразі він готує позов до суду щодо захисту честі і гідності та погрози життю і здоров'ю депутата. Він додав, що раніше не звертався до суду, бо чекав рішення по цьому інциденту від органів влади. Але після суду над священником за п'яне кермування, депутат вирішив вимагати покарання для порушника і щодо погроз його життю.

Кореспондент Укрінформу намагався дізнатися позицію Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату щодо інциденту за участі їхнього священника. За номерами, зазначеними на сайті релігійної організації, відповіли лише представники бухгалтерії. Вони повідомили, що коментувати щось журналістам може лише їхній секретар, якого на місці немає.