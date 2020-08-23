Представники Московського патріархату захопили храм ПЦУ на Закарпатті

У неділю під час богослужіння на парафії ПЦУ в селі Присліп Міжгірського району представники Хустської єпархії УПЦ МП незаконно захопили храм Свято-Вознесенської парафії Мукачівсько-Карпатської єпархії ПЦУ.

Як передає Укрінформ, про це у Facebook повідомив єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Мукачівсько-Карпатською єпархією Віктор Бедь.

«Чергова кровава неділя під час богослужіння на парафії ПЦУ в с. Присліп на Міжгірщині. І в цю неділю безкарно діюча злочинна група представників від Хустської єпархії Російської православної церкви в Україні (керуючий єпархією архієрей Московського патріархату в м. Хусті Марк Петровцій) на чолі із московським попом Володимиром Бітляном в с. Присліп на Міжгірщині незаконно захопила храм Свято-Вознесенської парафії Мукачівсько-Карпатської єпархії Православної церкви України», – зазначив єпископ.

За його словами, під час злочинного розгулу та розбою представників УПЦ МП, за злочинної бездіяльності та злочинного сприяння влади і правоохоронних органів, черговий раз зірвали Божественну Літургію на парафії ПЦУ, побили священника ПЦУ Михайла Чабана і прихожан.

Читайте також: У Денісової відреагували на виселення громади ПЦУ в окупованому Криму

«Виходить, що Конституція України та закони України на Закарпатті не діють… А влада і правоохоронні органи (поліція, прокуратура) не здатна виконувати покладені на неї Конституцією та законами України обов’язки», – зазначив Бедь.

Єпископ наголошує, що це запитання до влади та правоохоронців, бо «розвиток подальших подій в с. Присліп (і не тільки в с. Присліп), викликаний безкарною злочинною діяльністю з боку окремих представників Московського патріархату, стає неконтрольованим, і наслідки можуть бути важкими».

Конфлікт у с. Присліп вже не вперше. 19 серпня Віктор Бедь заявив про грубе порушення конституційних прав і свобод парафіян та настоятеля релігійної громади Свято-Вознесенської парафії Православної церкви України в с. Присліп Міжгірського району представниками Московського патріархату.

Фото: Віктор Бедь, Фейсбук