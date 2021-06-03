На Харківщині чоловік тримав у заручниках колишню дівчину та сина

На Харківщині 29-річний чоловік погрожував своїй колишній дівчині розправою й утримував її та їх сина у заручниках. Наразі жінку з дитиною звільнено, а фігуранту повідомлено підозру.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі інформує Департамент карного розшуку Національної поліції, передає Укрінформ.

“29-річний поганець навідався до своєї колишньої дівчини вночі з вимогою побачити 4-річного сина. Між ексзакоханими виник конфлікт, із аргументів - у чоловіка був лише ніж та зухвалість. Фігурант почав погрожувати жінці розправою та насильно утримував її та сина в домоволодінні потерпілої”, - розповіли у поліції.

Читайте також: На Львівщині відкрили притулок для жертв домашнього насильства

Зазначається, що на місці події працювали співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, відділу поліції 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Було введено поліцейську операцію.

Уточнюється, що спецоперація по звільненню заручників та затриманню громадянина тривала пів ночі.

“Зляканого 4-річного хлопчика зловмисник передав працівникам поліції першим, через дві години правоохоронці визволили і заручницю. На щастя, ніхто не постраждав”, - поінформували у відомстві.

За силової підтримки спецпризначенців КОРДу та процесуального керівництва прокуратури зловмисника затримано на місці️, його нічна зухвалість кваліфікована слідчими за ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ.

Слідчі дії тривають, наразі фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання обрання йому міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

Як повідомлялося, за викрадення людини і вимагання 5 млн грн до суду було скеровано обвинувальний акт щодо 5 учасників організованого угруповання відомого харківського кримінального авторитета «Князя».