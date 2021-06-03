Миколаївський аеропорт відновив щоденні рейси до Києва

Миколаївський міжнародний аеропорт відновив щоденні рейси до Києва і назад.

Про це повідомив директор аеропорту Федір Барна на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Поки що літо не балує нас гарною погодою, але Миколаївський аеропорт разом з WINDROSE забезпечує щоденний, комфортний переліт за маршрутом Миколаїв-Київ-Миколаїв», - написав Барна.

Рейси з Миколаєва відбуваються о 7 годині ранку, з Києва (аеропорт Бориспіль) - о 20.40. Час перельоту - близько півтори години.

Авіарейси до Києва з Миколаєва здійснювалися з 1 серпня по 11 грудня минулого року. Після цього в зв'язку з пандемією були тимчасово припинені.

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Як повідомляв Укрінформ, Миколаївському міжнародному аеропорту Державною авіаційною службою України продовжено сертифікат аеродрому. Він засвідчує, що той відповідає сертифікаційним вимогам до аеродромів України та придатний до експлуатації повітряних суден.