Чернівецький аеропорт прийняв перший рейс компанії Windrose із Києва

Чернівецький аеропорт прийняв перший рейс компанії Windrose із Києва

Укрінформ
Компанія Windrose першого червня запустила перші авіарейси із Києва до Чернівців та у зворотному напрямку.

Про це у Фейсбуці повідомляє Міжнародний аеропорт "Чернівці" імені Леоніда Каденюка, передає Укрінформ.

"Не зважаючи на доволі похмурий день, Буковина з літньою радістю приєдналась до програми авіаперевезень "Об'єднуємо Україну" та забезпечила комфортний прийом/випуск повітряного судна WINDROSE", - йдеться у дописі.

Авіакомпанія здійснюватиме рейси до столиці та у зворотному напрямку тричі на тиждень. У розкладі, який зазначений на сайті компанії, такими днями є вівторок, четвер та неділя.

Щодо цінової політики авіакомпанії, то вартість квитка на літак залежить від тарифу та від дати вильоту.

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Наприклад, ціна на найближчий рейс 3 червня із Києва до Чернівців становить 2357 та у зворотному напрямку 2433 гривні. Натомість, вже у неділю, 6 червня, ціна на цей же рейс буде становити 1434 і 1510 гривень відповідно.

Якщо замовляти квиток заздалегідь - ціна суттєво зменшується. Так, вартість польоту в одну сторону на кінець вересня складає всього 643 із Києва до Чернівців та 719 гривень у зворотному напрямку.

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