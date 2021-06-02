Чернівецький аеропорт прийняв перший рейс компанії Windrose із Києва

Компанія Windrose першого червня запустила перші авіарейси із Києва до Чернівців та у зворотному напрямку.

Про це у Фейсбуці повідомляє Міжнародний аеропорт "Чернівці" імені Леоніда Каденюка, передає Укрінформ.

"Не зважаючи на доволі похмурий день, Буковина з літньою радістю приєдналась до програми авіаперевезень "Об'єднуємо Україну" та забезпечила комфортний прийом/випуск повітряного судна WINDROSE", - йдеться у дописі.

Авіакомпанія здійснюватиме рейси до столиці та у зворотному напрямку тричі на тиждень. У розкладі, який зазначений на сайті компанії, такими днями є вівторок, четвер та неділя.

Щодо цінової політики авіакомпанії, то вартість квитка на літак залежить від тарифу та від дати вильоту.

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Наприклад, ціна на найближчий рейс 3 червня із Києва до Чернівців становить 2357 та у зворотному напрямку 2433 гривні. Натомість, вже у неділю, 6 червня, ціна на цей же рейс буде становити 1434 і 1510 гривень відповідно.

Якщо замовляти квиток заздалегідь - ціна суттєво зменшується. Так, вартість польоту в одну сторону на кінець вересня складає всього 643 із Києва до Чернівців та 719 гривень у зворотному напрямку.