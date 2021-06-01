Авіакомпанія із Саудівської Аравії розпочне регулярне сполучення з Україною

На український ринок виходить нова авіакомпанія-лоукостер із Саудівської Аравії Flynas.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

Зазначається, що раніше Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією. Для здійснення перельоту був потрібен трансфер через Стамбул, Доху або Дубай.

«Кожне нове авіасполучення – це, перш за все, нові можливості для розвитку бізнесу, туризму та інтеграції України до світових ринків. Саме тому збільшення регулярних напрямків прямого авіасполучення – серед пріоритетів міністерства. Ми прагнемо, щоб Україна стала великим міжнародним авіахабом, і такі кроки роблять нас ближчими до цієї мети», – розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Flynas – провідний лоукостер Саудівської Аравії, із парком в 30 літаків. Авіакомпанія виконує понад 1200 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками. Щороку протягом останніх 5 років Flynas визнавали найкращим лоукостом Близького Сходу. Нещодавно авіаперевізник уклав угоду з Airbus про придбання 120 нових літаків загальною вартістю 8,6 млрд доларів.