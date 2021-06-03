У Харкові погодили передачу стадіону «Металіст» у власність міста

Харківська облдержадміністрація та профільна комісія обласної ради погодили передачу стадіону «Металіст» у комунальну власність Харкова.

Про це повідомила пресслужба Харківської облради, передає Укрінформ.

Зазначається, що питання про передачу рухомого і нерухомого майна стадіону «Металіст» на вул. Плеханівська, 65 у власність міста Харкова розглянула 2 червня комісія з питань спільної власності територіальних громад Харківської облради.

Як повідомила начальник управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради Юлія Коваленко, Харківська облдержадміністрація, якій делеговано право управління об'єктом, погодила передачу майна, пам'ятки архітектури і самого КП «ОСК «Металіст», за умови, що діяльність нового власника не погіршить стан пам'ятника архітектури, який є одним із об’єктів стадіону. Крім цього, ОДА підтримала ініціативу міськради за умови, що стадіон використовуватиметься за цільовим призначенням і не буде приватизований.

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Проєкт рішення про передачу майна комісія підтримала, його винесуть на розгляд червневої сесії обласної ради.

Як повідомляв Укрінформ, на сесії 11 березня керівництво Харківської обласної ради виступило за передання стадіону в комунальну власність Харкова.

17 травня в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що місто хоче отримати в комунальну власність стадіон «Металіст», його тренувальну базу та дитячу академію, при цьому продавати їх у майбутньому не має наміру.

Як повідомлялося, ФК «Метал», який достроково вийшов у Першу лігу, тепер називатиметься «Металістом». Стадіон стане базою для клубу.