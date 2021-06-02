На Миколаївщині реконструюють стадіон за 20 мільйонів

У курортному місті Очакові на Миколаївщині в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» проведуть реконструкцію стадіону «Артанія».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА. Загальна кошторисна вартість робіт складає майже 20 млн грн. Із них 9 млн 601 тис. грн - коштом ДФРР, понад 6 млн грн - субвенція соцекономрозвитку. Ще понад 4 млн грн. - кошти Очаківського міського бюджету. Читайте також: У Кривому Розі реконструюють стадіон «Спартак» - фото Передбачається реконструкція футбольного поля з облаштуванням бігових доріжок, відновлення глядацьких трибун, частковий благоустрій території тощо.