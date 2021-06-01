У Кривому Розі реконструюють стадіон «Спартак» - фото

У Кривому Розі за програмою «Велике будівництво» розпочалась друга черга реконструкції трибун на стадіоні «Спартак».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

«Спартак» готовий майже на 60%. Облаштували кросфіт-арену. Активно відбувається друга черга реконструкції трибун», – розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

На новій критій трибуні проводять зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи, також ремонтують стару трибуну. Роботи ведуться і над зоною воркауту. Простір під новою трибуною облаштують під роздягальні, душові та тренерські кімнати. Навколо футбольного поля проходитимуть легкоатлетичні бігові доріжки з покриттям з наливної гуми.

«Одразу дві грандіозні реконструкції спортоб’єктів проводимо у Кривому Розі. Одна з перлин – стадіон «Спартак». Він стане сучасною базою для підготовки олімпійського резерву, тренувань та змагань юних спортсменів. Найперше, вихованців спортшколи №3», – заявив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

В експлуатацію стадіон може бути введений вже до кінця 2021 року. Місткість об'єкта після реконструкції перевищить 7 тис. глядацьких місць. На стадіоні вже влаштували нове поле з системою поливу. Також готова основа під яму для стрибків у довжину. У подальшому планується встановлення чотирьох потужних прожекторів висотою 27 метрів, а також великого електронного табло.

У Кривому Розі оновлюють стадіон «Спартак»/ Фото: ДніпроОДА

«Бачимо позитивні зміни. Відбудова спортивного об’єкту йде за графіком. Плануємо, що до кінця року стадіон буде зданий в експлуатацію», – сказав народний депутат України Юрій Корявченков.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко розповів, що у 2021 році має бути збудовано і відремонтовано 80 стадіонів та 29 басейнів.